İktisat Kongresi binası 100’üncü yıla yetişecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve "Guiffray Hanı" olarak bilinen yapının, cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır şekilde yeniden kente kazandırılacağını bildirdi. Türkiye ve Türk ekonomi tarihi açısından çok önemli bir yeri olan kongrenin yapıldığı binanın 1979 yılında tescillenme aşamasındayken yıktırıldığını, bu alanın uzun yıllar otopark gibi tarihi önemine uygun olmayan işlevlerde kullanıldığını ifade eden Köşger, binanın orijinal haliyle yeniden kente kazandırılması için 14 Nisan 2022'da arsayı satın alarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.





İÇİ MODERN OLACAK

Arazide yapılan arkeolojik kazıyla Osmanlı dönemine ait kalıntıların koruma altına alındığını aktaran Vali Köşger, binanın eski görsellerinden faydalanılarak aslına uygun şekilde inşasına başlandığını kaydetti. YAPININ içinin modern bir kongre binası olarak inşa edileceğini kaydeden Vali Köşger, "İnşa süreci süratle ilerliyor. İnşallah yeni kongre binamızı şubat ayına yetiştireceğiz. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından organize edilecek çok uluslu bir kongre ile açılışını yapacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı ve ülkemizin geldiği noktanın değerlendirileceği, bunun yanında ikinci yüzyılla ilgili de vizyonun ortaya konulacağı kongrede, bu konuda yürütülecek çalıştaylar hakkında da çalışmalar yapılacak" diye konuştu.