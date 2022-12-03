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Haberler İzmir İZDENİZ kış tarifesine geçti! İşte yeni sefer saati

İZDENİZ kış tarifesine geçti! İşte yeni sefer saati

İzmir'de deniz ulaşımına hizmet veren İZDENİZ , Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin aldığı karar ile gemi ve araba vapuru seferlerinde bugün 3 Aralık Cumartesi itibarıyla kış tarifesine geçti.

03.12.2022, 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 11:37

İZDENİZ kış tarifesine geçti! İşte yeni sefer saati

İzmir Körfezi'nde ulaşım hizmeti veren İZDENİZ mevsim şartlarına uygun olarak seferlerini yeniden düzenledi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda İZDENİZ'e bağlı gemi ve araba vapuru seferlerinde bugünden itibaren kış tarifesi uygulanmaya başlandı.

Kış tarifesine göre yaz dönemi boyunca hafta sonu her 15 dakikada bir sefer yapan Bostanlı- Üçkuyular araba vapurları hafta sonu 19.30'dan itibaren 23.00'a kadar yarım saatte bir karşılıklı sefer yapacak. İskelelerde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak ek sefer konulacak. Baykuş seferlerine Çarşamba da dahil oldu Kış tarifesi kapsamında İZDENİZ Baykuş seferleri de düzenlendi. Cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yapılan Baykuş seferlerine, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de eklendi. Toplu ulaşımda entegrasyonu sağlamak için Alsancak'tan Karşıyaka'ya yapılacak gemi seferleri ile bağlantılı tramvay seferleri de olacak.

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