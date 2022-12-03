SMA hastası Kaan Efe için özel şarkı

İzmir'in Kınık ilçesinde, "Kınık Kaan Efe Gönüllüleri" SMA Tip 1 Hastası Kaan Efe Şanal'ın tedavisine destek olmak için bağış kampanyası başlattı. 9 aydır devam eden bağış kampanyası kapsamında Kınık Kaan Efe Gönüllülerinden Sanatçı Fırat Tanır, Kaan Efe Şanal ve hastalıktan muzdarip olan çocuklara dikkat çekmek amacıyla özel bir şarkıya imza attı. Kampanyaya destek olmak isteyenler Youtube'da yayınlanan klibi izleyerek SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal'ın tedavisi için katkıda bulunabilecek. Her izlenme sonrası elde edilecek olan gelir, valilik onaylı resmi hesaba aktarılacak.

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