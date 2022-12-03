  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir SMA hastası Kaan Efe için özel şarkı

SMA hastası Kaan Efe için özel şarkı

3.12.2022

SMA hastası Kaan Efe için özel şarkı
İzmir'in Kınık ilçesinde, "Kınık Kaan Efe Gönüllüleri" SMA Tip 1 Hastası Kaan Efe Şanal'ın tedavisine destek olmak için bağış kampanyası başlattı. 9 aydır devam eden bağış kampanyası kapsamında Kınık Kaan Efe Gönüllülerinden Sanatçı Fırat Tanır, Kaan Efe Şanal ve hastalıktan muzdarip olan çocuklara dikkat çekmek amacıyla özel bir şarkıya imza attı. Kampanyaya destek olmak isteyenler Youtube'da yayınlanan klibi izleyerek SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal'ın tedavisi için katkıda bulunabilecek. Her izlenme sonrası elde edilecek olan gelir, valilik onaylı resmi hesaba aktarılacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA