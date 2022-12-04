Kanser hastaları için LÖSEV gönüllüleri hasatta

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğinde gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından toplanan mandalinalar, tedavisi devam eden hastalara umut oluyor. LÖSEV Ege Bölge Temsilciliği Halkla İlişkiler Biriminde görevli Tülin Tunca, "Mandalina satışlarımızı online olarak ve bölge temsilciliklerimizden yapıyoruz. Ayrıca İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi önünde karavanımız var. Oradan da satış yapıyoruz. Topladığımız ürünleri taze bir şekilde satış noktasına ulaştırıyoruz" dedi.

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