  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kanser hastaları için LÖSEV gönüllüleri hasatta

Kanser hastaları için LÖSEV gönüllüleri hasatta

4.12.2022

Kanser hastaları için LÖSEV gönüllüleri hasatta
LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğinde gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından toplanan mandalinalar, tedavisi devam eden hastalara umut oluyor. LÖSEV Ege Bölge Temsilciliği Halkla İlişkiler Biriminde görevli Tülin Tunca, "Mandalina satışlarımızı online olarak ve bölge temsilciliklerimizden yapıyoruz. Ayrıca İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi önünde karavanımız var. Oradan da satış yapıyoruz. Topladığımız ürünleri taze bir şekilde satış noktasına ulaştırıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA