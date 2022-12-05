Patili dostlarla okul bir başka güzel

İzmir'in Beydağ ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Evrim Mutluay, salgın sürecinin ardından öğrencilerin okula ilgisini artırmak için başlattığı "Patili Okul" projesi sayesinde, dersleri bakımını üstlendikleri kedilerle işliyor.





SORUMLULUKLARI ARTTI

Sırtını Aydın dağlarına veren kırsal Adagüre Mahallesi'ndeki tek katlı Adagüre İlkokulu'na gelen öğrencileri, "Alaca", "Loya", "Gece", "Güneş", "Üzüm", "Toşiba", "Panter" gibi isimler verilen yaklaşık 30 kedi karşılıyor. Okuldaki boş bir depoyu kediler için yuvaya dönüştüren öğretmen Mutluay, "Kediler ve çocuklar arasında çok güçlü bir sevgi bağı var. Okula gelmek istemeyen çocuklar hafta sonu bile okula gelmeye başladı" dedi. Barınağın temizliğini, kedilerin her türlü bakımını yapmaya başladılar. Ve okula karşı da olumlu bir tutum geliştirdiler" dedi. Öğrencilerin çevrede buldukları sahipsiz yavru kedileri okula getirmesiyle bakımını üstlendikleri kedi sayısının sürekli arttığına işaret eden Mutluay, barınaktaki kedilerin sorumluluğunun çocuklara ait olduğunu belirtti.