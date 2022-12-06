‘Görevimiz hayatınızı kolaylaştırmak’

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Ayşe Kama Özel Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programlara katılım sağladı. Programlarda, özel bireyler, aileleri ve eğitmenleri, gönüllerince bir gün geçirdiler. İlçede ilk olarak Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesinde özel öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Doğruer, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, mini yarışma, pandomim gösterisi ile coşkularına ortak olduktan sonra okul yemekhanesinde hep birlikte yemek yenildi. Etkinliklerin ardından hediyeler takdim eden Başkan Doğruer, "Her zaman yanınızdayız" dedi.

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