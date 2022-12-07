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Haberler İzmir Gastronomi öğrencileri İtalyan şefle pizza yaptı

Gastronomi öğrencileri İtalyan şefle pizza yaptı

7.12.2022

Gastronomi öğrencileri İtalyan şefle pizza yaptı
İTALYAN Mutfağı Haftası çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne gelen İtalyan şef Constantino Dotari ve şef Aycan Gezer, öğrencilerle pizza yaptı. Dotari ve Gezer, margarita, gorgonzola peynirli, armutlu ve ballı pizza yaptı. Öğrenciler, Roma ve Napoli pizzalarının inceliklerini paylaşan şeflerden, mayalanma ve pişirme tekniğiyle ilgili bilgiler öğrendi. Uygulamalı Bilimler YO Müdürü Prof. Dr. Murat Komesli, Gastronomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ve akademisyenlere, yapılan pizzalar ikram edildi.
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