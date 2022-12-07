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İzmir'de kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: Sürücü öldü

İzmir'de seyir halindeyken kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi. Talihsiz kazada traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

07.12.2022, 16:49

İzmir’de kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi: Sürücü öldü

Kaza gece saatlerinde Ödemiş Ertuğrul Mahallesi Çayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Çelik yönetimindeki 35 Z 3652 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Halil Çelik, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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