Müzisyen Elif, 9 yıldır tümörle savaş veriyor

İZMİR Karşıyaka'da Elif Erkin (39), 9 yıldır beynindeki tümörle yaşam savaşı veriyor. 2014'te denge bozukluğu ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Elif'in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Sağlığında müzisyenlik yapan ve sesiyle herkesi etkileyen Elif Erkin, 2014'te Ege Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı ancak tümörden kurtulamadı. Sürekli kemoterapi ve ışın tedavisi gören, 2016'da ağrıları giderek artan Elif, Nisan ayında Atatürk Eğitim Hastanesi'nde ikinci kez bıçak altına yattı.

AMBULANSA BİN LİRA

BEYİN zarlarının altına yerleşen tümörden yine kurtulamayan genç kız, sol tarafı felç kalınca yatağa bağlandı. Tümörün boyun ve omuriliğe de sıçraması üzerine hayati tehlike yaşayan genç kız, eski sağlıklı günlerine dönmek ve şarkı söylemek istediğini söyledi. Annesiyle birlikte kardeşi Elif'e bakan Begüm Sayat, "Güzeller güzeli kardeşim gözümüzün önünde eriyor. 10 yıldır ne gerekiyorsa yaptık ama artık gücümüz kalmadı. 3 haftada bir kemoterapi için özel ambulans tutmak zorundayız. Özel ambulans ücreti bin lira. Her ay bu ücreti ödemekte zorlanıyoruz. Ayrıca kardeşim için alternatif tıptan da çare arıyoruz. Özellikle bu tür hastalar için kenevir yağı ve propolis gibi takviyelerin çok faydalı olduğunu duyduk ama onları almaya da gücümüz yetmiyor. Desteği ihtiyacımız var" diye konuştu.

TOLGA TEKİN