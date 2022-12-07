Soyer’den Tarkan’a 3 milyon 540 bin lira!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında verdiği Tarkan konserinin kaç liraya mal olduğu sonunda ortaya çıktı. Başkan Tunç Soyer, önce Tarkan'ın para almadığını, ardından da aldığı parayı bağışladığını söylemişti.





Soyer, Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş'un konuyu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na taşımasının ardından, Tarkan'a konser bedeli olarak 3 milyon 540 bin lira ödendiğini yazılı olarak açıklamak zorunda kaldı.

Verilen cevapta etkinliğin tüm giderlerinin sponsorlar tarafından karşılandığı ifade edilirken, bu sponsorların kimler olduğu ve ne kadar ödeme yaptıkları ise açıklanmadı.



■ ERHAN GÜLENÇ