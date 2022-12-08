2 bin yıllık ‘Hermes’ ve ‘Herme’ ilk kez sergide

YUNAN tanrılarının en kurnazı ve hızlısı olarak bilinen 'Hermes'e ait 2 bin yıllık gümüş heykelcik ile aynı dönemden, kent sınırlarını korumak için konulan 'Herme' adlı 2 heykelcik ve bir heykel başı, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Bu ayki sergide; 'Zeus' ile 'Maia'nın oğlu, 'tanrıların en kurnazı ve hızlısı' olarak bilinen Roma döneminden 'Hermes'e ait gümüş heykelcik ile kent sınırlarını koruması için konulan 'Herme' adlı 2 bronz heykelcik ve bir mermer heykel başı yer alıyor. Gümüşten yapılan 8 santimlik 'Hermes'in tasvir edildiği heykelcikte, kanatlı başlığa sahip figürün saçı ve yüz hatları görülüyor.