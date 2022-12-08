‘Harmandalı afet bölgesi ilan edilsin’

İZMİR'İN Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan doğal felaketlerle birlikte oluşan toprak kayması ve yarıklar bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

ÇİĞLİ Kent Konseyi tarafından bölgede Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin değerlendirildiği teknik çalıştay gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB'a bağlı meslek odaları, Baro, Tabip Odası, çevre ve ekoloji örgütlerinin katıldığı teknik çalıştay kapsamında yapılan sunumlara dair sonuç bildirgesi açıklandı.

BİLDİRGEDE yarıkların direkt olarak Harmandalı Katı Atık Tesisi sebebiyle olmadığı ancak tesisin heyelana etki yaptığı belirtildi. Bölgenin Afete Maruz Bölge Kararı ile yerleşime kapatılması, yapılaşmanın devre dışı bırakılması ve tesisin kapatılarak bir an önce taşınması gerektiği aktarıldı.

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