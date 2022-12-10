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Haberler İzmir AVM’ci istemezükçüler kaybetti, İzmir kazandı

AVM’ci istemezükçüler kaybetti, İzmir kazandı

10.12.2022

AVM’ci istemezükçüler kaybetti, İzmir kazandı
İZMİR'DE yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi alanında plan tartışmaları devam ediyor. Bakanlığın planlarına askı sürecinde CHP İzmir, Büyükşehir Meclisi ve meslek odalarından ticaret alanı ve konut odaklı vurgusuyla itiraz gelirken, AK Parti cephesi yeni düzenlemede yaklaşık 40 bin metrekare sosyal donatı alanı olduğunu savunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya paylaşımında, "4 milyon 425 bin nüfuslu İzmirimizde, 500 bin 963 nüfusa sahip olan Bucamızda, plana yapılan toplam itiraz sayısı sadece bin 668 oldu. Buca nefes aldı, AVM'ci istemezükçüler kaybetti! Kazanan İzmir oldu" ifadelerini kullandı.
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