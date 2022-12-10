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İzmir'deki feci kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...

İzmir'in Tire ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmek isteyen Ünal Gacar'a hızla gelen otomobil çarptı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

10.12.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 11:20

İzmir’deki feci kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tire'nin Işıklı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, Ünal Gacar (55) yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil Gacar'a çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada Gacar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ona çarpan araç ise yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

Gacar'a çarpan aracın sürücüsü bir süre olay dururken daha sonra olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Gacar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü güvenlik sisteminden tespit ederek kısa sürede yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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