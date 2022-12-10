Yolun karşısına geçmek isterken hayattan koparılmıştı... Bilirkişi keşfinde sorular cevapsız kaldı!

HÜLYA'NIN İKİZİ DERYA'NIN SORUSU CEVAPSIZ KALDI
Hülya Onaylı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı. Mahkeme başkanı, savcı, Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Onaylı ailesinin avukatı Aykut Dikencik, Berna Özer ve eşi Erkan Onaylı'nın bulunduğu keşifte Sıgalı, kaza anını anlattı. O anları, Onaylı'nın yakınları da anbean takip etti. Olay yeri incelemesinde, güvenlik kameralarının açıları incelendi, olay yeri kontrol edildi. Olay günü Hülya Onaylı ile birlikte görevli olan güvenlik görevlisi Bülent Yurtsever dinlendi.