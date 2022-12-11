19 dakika boyunca oksijen yerine azot vermişlerdi... Minik Ege’nin hayatını karartan 12 kişi kusurlu bulundu!

İZMİR'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde anestezi sırasında oksijen yerine azot gazına maruz kalıp, yüzde 100 engelli raporu verilen Ege Avcı'nın (10) davasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda bağlantıyı hatalı yaparak çocuğun azot gazına maruz kalarak yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilemediği, tespit edilmesi halinde 'asli' kusurlu olacağı belirtildi. Belirlenmeyen kişi ile birlikte sanıklardan 2'sinin 'asli' kusurlu, 9'unun ise 'tali' kusurlu olduğu vurgulandı.