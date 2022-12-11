19 dakika boyunca oksijen yerine azot vermişlerdi... Minik Ege’nin hayatını karartan 12 kişi kusurlu bulundu!

ANESTEZ UZMANI DA 'TALİ' KUSURLU

Pendantların tesliminden önce gaz bağlantısının doğru yapılıp, yapılmadığını kontrol etmeyen Mekatronik Teknikeri Tarık O., arıza nedeniyle gaz bağlantıları sökülen pendant cihazından anestezi aletine doğru gazın gelip, gelmediğini kontrol etmediği için ihmali bulunduğu gerekçesiyle, Anestezi Teknisyeni Sibel A., tamirat sonrasında ilk kez kullanılacak cihazı kontrol etmediği, anestezi işlemi sırasında ise hastanın kötüleştiğini fark etmesine rağmen cihazın verdiği uyarıları değerlendirmede geciktiği gerekçesiyle de Anestezi Uzmanı Dr. Gülizar G.'nin 'tali' kusurlu olarak değerlendirilmelerinin uygun olduğu belirtildi. Ayşe O.'nun 3'üncü, Tarık O.'nun ise 2'nci dereceden 'tali' kusurlu olduğu da ifade edildi.