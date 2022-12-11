AK Partili Sürekli’den Selçuk mesaisi: Ne söz verdiysek, yaptık!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Selçuk programı kapsamında TOKİ'nin ilçede hayata geçirdiği 1380 konutluk TOKİ Sosyal Konut Proje alanında incelemelerde bulundu. Sürekli, Temmuz'da sahipleriyle buluşacağını duyurarak şöyle konuştu; "Selçuk, İzmir'e en uzak ama İzmir için bir o kadar kritik değerde bir ilçemiz. Kültür, doğa ve tarihin dünya çapında boy gösterdiği bir ilçemiz. Selçuk'u ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda geliştirmek için kamu yatırımlarımız yıllardır sürüyor. Sosyal konut ihtiyacı had safhadaydı. Selçukluların kira öder gibi ev sahibi olması için TOKİ devreye girdi. Temmuz'da 1380 konutun teslimatı yapılacak. Doğal gazı olmayan iki mahallemiz vardı. O da tamam. Önemli olan şu ki, ihtiyaç neredeyse biz orada olduk. Selçuk Devlet Hastanesi'nin ihalesi için düğmeye basıldı. 5 Dönüm arazi üzerine sosyal donatı alanlarıyla tam bir yerleşke niteliğinde inşa edilecek; 250 kız, 250 erkek öğrencimizi barındıracak yurt projesi ihaleye çıkıyor. Selçuk; sağlıktan eğitime, tarımdan tarihe yapılan kamu yatırımlarıyla tarihinin en parlak dönemini yaşıyor."

KÖPRÜ MUAMMALARINI BİZ ÇÖZDÜK

İlçede esnafla bir araya gelerek AK Nokta ve üye ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Sürekli, Selçuk Ziraat Odası'nı da ziyaret etti. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin ulaşımını kolaylaştıracak köprünün yine kendi çabalarıyla yapıldığına ve faaliyete geçtiğine dikkat çeken Sürekli; "Küçük Menderes Nehri üzerinde, yaklaşık 150 bin dekarlık arazide faaliyet gösteren çiftçimizi yakından ilgilendiren köprü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin çıkmazları listesindeydi. Müjde verirken heyecanlarından geçilmiyor ama gelin görün ki, iş kazma vurmaya, eser yaratmaya geldi mi ortada yoklar. Bakanlığımızın olurları ile DSİ'nin hızla hayata geçirdiği köprü, çiftçimizi rahatlattığı gibi, bölge tarımının gelişimi için de önemli bir yatırım oldu. Bu sayede tarladan kaldırılan ürünler, Küçük Menderes geçilerek, soğuk hava depolarının olduğu alana asfaltı görmeden en kısa yoldan geçiriliyor ve ihracata gideceği yere, tarım depolarına ulaştırılıyor." diye konuştu.

TARİHLE DOĞA BULUŞACAK

İsabey, Cumhuriyet, Atatürk ve Zafer Mahallesi Muhtarları ile bir araya gelen, vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi'nin hızla ilerlediğini kaydederek Selçuk'un tarihi ve doğal özelliğini uçuracak projeye ilişkin şunları söyledi; "Bu proje, son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın 35 projesinden biriydi. İlçemizin kaderini değiştirecek nitelikte bir proje. 6 bin 130 metre uzunluğundaki antik kanalın tamamlanması ile turizm değeri yükselecek ilçemizin dolaylı pek çok kazanımı da olacak. Aslında sadece İzmir ve bölgemiz değil, ülkemiz turizmi için büyük bir artı. Bu proje sayesinde Efes'e özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı doğacak. Efes Antik kenti, Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezi haline gelmiş olacak. Tarihi dokuya uygun, doğaya saygılı ilerleyen bu yatırım gerçekten gurur verici, dev bir yatırım."