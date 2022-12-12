Çevreci kadının aracı saldırıya uğradı

İzmir'de çevre sorunlarıyla ilgili hukuksuzluklara savaş açan dernek yöneticisinin aracı kimliği belirsiz kişilerce saldırıya maruz kaldı. Konak'ın Alsancak semtinde oturan Neslihan Kapancıoğlu'nun evinin önünde park halindeki otomobilin 4 lastiği bıçakla patlatılırken, arka farı ve sağ dikiz aynası da kırıldı. Olay Alsancak 1466 sokak 10/A numara önünde meydana geldi. Sosyal medya hesabından sık sık çevredeki kaldırım işgalleri hakkında paylaşımlar yapan Ekinoks Çevre Derneği Denetim Kurulu Başkanı Neslihan Kapancıoğlu, 35 AT 0969 plakalı aracına saldıranlar hakkında polise şikayetçi olurken Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "17 yıldır buradayım. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Derneğimiz çevre sorunları hakkında davalar açıyor ve bu sorunları belediyeye şikayet ediyoruz. Sanıyorum birileri paylaşımlarımdan ve derneğimizin çalışmalarından rahatsız oldu. Bugün aracıma saldıranlar, yarın bana ve aileme de zarar vermeye kalkışabilir. Ama bu saldırılar bizi yıldıramayacak" diye konuştu.



Aracın farları ve dikiz aynası kırıldı.



KAMERALAR ÇALIŞMIYOR

Olayın aydınlatılmasını ve Alsancak sokaklarındaki kaldırım işgalleri konusunda belediyeyi göreve çağıran Kapancıoğlu, "Çevrede kameralar olmasına rağmen çalışmıyor. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Belediyenin de sokak aralarına mobese kameraları koyması gerekiyor" dedi.



■ TOLGA TEKİN / ÖZEL HABER