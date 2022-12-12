Ege’nin hayatını karartan sorumlu tespit edilemedi!

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nde, göz ameliyatına alınan ve anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilerek yüzde 100 engelli bırakılan Ege Avcı'nın (10) davasına ilişkin bilirkişi raporunda, hatalı kişinin tespit edilemediği belirtildi. Belirlenmeyen kişi ile birlikte sanıklardan 2'sinin 'asli' kusurlu, 9'unun ise 'tali' kusurlu olduğu vurgulandı. Torbalı'da oturan İpek Yeşilçam ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan çocuklarını ameliyat için Torbalı Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen çocuk, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 2 ay tedavi gören Ege, Serebral Palsi hastası oldu. Aile ise olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



19 KİŞİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Torbalı 1. Asliye Ceza'da anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firma yetkilileri Fatih K. ile Ali Y, mekanik eksiklikler için anlaşılan firma yetkilisi Nuri Ö, hastanenin onarımından sorumlu firma yetkilisi Vedat B, Başhekim Şenol T ile olayla ilgili hastane personellerinin aralarında yer aldığı 19 kişi hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





BİLMECE GİBİ RAPOR HAZIRLANDI

Mahkemenin isteğiyle 17 Ekim'de tamamlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanelerdeki anestezi cihazlarına gaz tevzi eden pendant cihazındaki arızanın giderilmesi için bir mekanik şirketiyle anlaşıldığı, bu şirketin de arıza giderme işini başka bir taşeron firmaya verdiği, o firmanın görevlendirdiği 3 kişinin ise ameliyathanedeki anestezi cihazına gaz sağlayan pendant cihazındaki arızanın giderilmesi sırasında hatalı bağlantı yaptıkları ifade edildi. Ancak soruşturmada bağlantıyı hatalı yapan kişinin tespit edilemediği vurgulandı.

FİRMA YETKİLİLERİ KUSURLU

Raporda, bağlantıyı hatalı yapan kişinin tespiti halinde 'asli' kusurlu olduğuna, ayrıca görevlendirilen taşeron firmanın yetkililerinden Ali Y. ve Fatih K'nin de kayıt tutmadıkları için hortum bağlantılarını kimin yaptığının belirlenememesi sonucu ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle 'asli' kusurlu oldukları kanaatine varıldı.

ÖMER DUR