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Haberler İzmir İzmir'de hareketli gece! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

İzmir'de hareketli gece! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

İzmir'in Konak ilçesinde saat 21.00 sularında sokak ortasında husumetlileriyle karşılan Onur Y., taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların bacağına isabet etmesinin ardından yaralanan talihsiz adam, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

DHA

12.12.2022, 09:54

İzmir’de hareketli gece! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Onur Y., yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini gizleyen kişi veya kişiler husumetlisi olduğu öğrenilen Onur Y. ile sokak üzerine karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından şüphelilerin tabanca ile açtığı ateş sonucu Yarık, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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