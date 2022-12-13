Beyza’nın sırrı cep telefonunda saklı

İZMİR Adnan Menderes Hava Limanı'nda, Antalya'ya dönüş uçağında apronda körükten atlayarak yaşamına son veren 32 yaşındaki Beyza Taşkıran'ın intiharındaki sır perdesi kalkmazken, genç kızın otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı.

14 metreden düşen ve ölümünde herhangi bir şüphe görülmeyen genç kızın cenazesi ailesi tarafından alınarak uçakla Antalya'ya götürüldü.

Polisin, genç kadının intiharından önce saat 22.02 sıralarında kiminle görüştüğünün tespiti için cep telefonuna el koyduğu ve bu kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL