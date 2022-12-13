FETÖ’nün babasına iflas davası

İZMİR ekonomisinde bir dönem en çok gündeme gelen şirketleri bünyesinde barındıran Kavuklar Grubu ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. İzmir'de FETÖ'ye üye olup yüklü miktarda yardım ettiği belirtilen iş adamlarının yargılandığı Babalar Grubu Davası'nın sanıklarından biri olan ve 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Abdullah Kavuk'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Kavuklar Otomotiv İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye iflas davası açıldı.

MAHKEMEDEN İLAN YAYINLANDI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın dünkü Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanında iflas davasının Neylan Gülsen Olcay isimli vatandaşın şirket aleyhine adi takipten doğan itirazın kaldırılması ve iflas istemiyle açtığı dava çerçevesinde görüleceği kaydedildi. İlanda, davanın 14 Aralık 2021'de açıldığı ve iflas ile ilgili talebin duruşmalı olarak değerlendirilmesine karar verildiği bildirildi. Ertelenen duruşmanın 9 Mart'ta yapılacağı duyurulan ilanda, "İflas isteğine karşı itiraz edenler varsa duruşmada hazır bulunmaları, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklıların veya davaya müdahale veya itiraz edenlerin davalının iflasını gerektirir bir durum bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden davanın reddini isteyebilecekleri tebliğ olunur" denildi.

ETKİN PİŞMANLIKLA ÇIKMIŞTI

İzmir'de FETÖ/PDY'nin 'Babalar Grubu' oldukları iddia edilen iş insanları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Metehan Kavuk'un 5 yıl 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi de Abdullah Kavuk'a verilen 13 yıl hapis cezasını, istinaf sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedeniyle Nisan 2019'da 4 yıl 4 ay 15 güne indirmiş ve ünlü iş adamını tahliye etmişti. Metehan Kavuk'un cezası da 7 yıl 6 aydan 2 yıl 1 aya düşürülürken, Küçükbay ve Sipahi'nin bozma talepleri reddedilmişti.

MAĞDURLAR BEKLİYOR

ABDULLAH Kavuk ile Ahmet Küçükbay, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük etmişti. Kavuklar Grubu'nun en büyük projelerinden biri de Bornova'da otogarın karşısındaki Point Bornova yatırımıydı. Point Bornova'da 612 daireden oluşan konut bölümü inşaatı sürüyordu. Abdullah Kavuk'un hapse girdiği süreçte şirketler de TMSF yönetimine geçmişti. 612 daireden oluşan ve 2015'te bitmesi öngörülen projenin konut bölümü yarım kaldı. Şirketleri daha sonra devralan Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk, bu inşaatın bitirilmesi için de daire satın alanlarla anlaşma sağlamış ve inşaat 15 ay önce tekrar başlamıştı. Dairelerin önümüzdeki aylarda teslimine başlanması beklenirken Kavuklar Otomotiv'e iflas istemiyle dava açılması gündeme bomba gibi düştü.

ERHAN GÜLENÇ