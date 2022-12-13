Gastronomi Akademisi Türkiye’de ilk olacak

EGE Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi bünyesinde 650 bin dolarlık bağışla, Nisan ayında temeli atılan ve alanında ilk olma özelliği taşıyan Shipley Altındağ Gastronomi Akademisi'nin devir teslim töreni yapıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Altı ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız Gastronomi Akademisi ile gastronomi eğitiminde Türkiye'de bir ilk olan modeli hayata geçireceğiz. Alanında çığır açacak böylesi bir akademiyi, turizm sektörüne kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu

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