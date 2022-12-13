İzmir’de su sıkıntısı olacak mı? İşte barajlardaki son durum...

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 1 Ekim - 1 Aralık 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 28,6, 2022 su yılına göre de yüzde 2 azalış meydana geldi.

DSİ tarafından takip edilen barajlardaki doluluk oranlarına bakıldığında ise ortalamanın yüzde 28,6 altında kurak bir sonbahar gerçekleşse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla 299 sulama maksatlı barajın yüzde 25,8 ile daha dolu, 106 içme suyu barajının yüzde 28,4 ile aynı seviyede ve 146 enerji maksatlı barajın da yüzde 33,8 ile daha fazla su bulundurduğu belirlendi.

İzmir'in aktif doluluk oranı ise yüzde 18,9 ile geçen yıl aynı tarihten yüzde 2,4 daha az seviyede bulunuyor. Barajların yanında yeraltı suyu kuyuları ile içme suyuna takviye yapılıyor. Şehrin, barajlara hiç su gelmemesi halinde 7 aydan fazla içme suyunu karşılayabilme kapasitesi bulunuyor.

İstanbul'un aktif doluluk oranının yüzde 34,4 ile geçen yıl aynı tarihten yüzde 7 daha az olduğu tespit edilirken, barajlara hiç su gelmemesi halinde ilin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacının karşılanabilme kapasitesi bulunuyor.

Ankara'nın aktif doluluk oranının yüzde 20,7 ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 daha fazla olduğu belirlendi. Barajlara hiç su gelmemesi halinde Ankara'da yaklaşık 8 aylık içme suyu ihtiyacının karşılanabilme kapasitesi var.

Ayrıca kış ve ilkbahar dönemi yağışlarla 3 büyükşehirde baraj doluluklarının artması öngörülüyor.