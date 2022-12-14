400 kişi bir gecede evsiz kaldı

Buca İşkent Yapı Kooperatifi'ne 2008 yılında üye olan 79 aile, ödemelerini düzenli olarak yaparak 2018 yılında evlerine yerleşti. Çamlıkule Mahallesi'ndeki sitenin tam olarak bitirilmemesi üzerine müteahhit firma ve mal sahipleri arasında anlaşmazlık çıktı. Mahkemeye taşınan süreç mal sahibi lehine sonuçlandı ve sitede 4 yıldan bu yana ikamet eden aileler için tahliye kararı verildi.

400 KİŞİ KADERİNE TERK EDİLDİ

79 haneden en az 400 kişi önceki akşam polis nezaretinde evlerinden çıkartıldı. Tahliye sırasında zaman zaman sinirler gerildi. Çocuklarıyla birlikte kapı önüne konulan vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında veya otellerde geçirmek zorunda kaldı. Mağduriyetin ortadan kaldırılması için her şeyi yaptıklarını belirten Havva Yıldırım, "Çözüme ulaşamadık. Burada 7 blok var ve 2 blok arsa sahibine verilmiş. Müteahhit zamanında bitiremeyince, arsa sahibi buradaki blokları almak istiyor. Onlar mahkemelik olunca, zamanında kooperatife girerek ev sahibi olan vatandaşlar mağdur oluyor" dedi.

6 YILDIR ELEKTRİKLER KESİK

Evlerin kooperatife üye olup para veren vatandaşların sayesinde yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Biz 6 aydır elektriksiz yaşıyoruz. İnsanların birikimi vardı burada, blokları tahliye ettiler. Biz yine de anlaşma yoluna gideceğimizi kendilerine ilettik. Kendi evimiz olmasına rağmen para verip mağduriyeti kaldırmak istedik. Anlaşma yapmayı kabul ettikleri için avukat tutmadık, hukuki girişim yapmadık. Çocuğum beyin ameliyatı oldu. Buhar kullanmak zorundaydı ama evimde elektrik olmadığı için kullanamadım. Çocuğuma buhar kullandırmak için hasta çocuğumu bir gün markete, bir gün eczaneye götürdüm" diye konuştu.

Site sakinlerinden Arif Durmaz,, "Yaklaşık 400 kişi evinden olacak. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Evlerin değer tespiti olsun bunların farkını ödeyelim ona da razıyız" dedi. Parasını ödeyip oturdukları evde işgalci muamelesi gördüklerini söyleyen Buket Durmaz ise, "Burada 4 yıldır oturuyoruz ve her günümüz zehir. Onlara göre biz işgalci durumundayız. Bize işgalci olduğumuzu, evlerden çıkmamız gerektiği söylendi. Nitekim bugün de bizi tahliye ettiler. Bu kış günü parkta mı yaşayacağız, sokakta mı kalacağız bilmiyorum" dedi.

ARSA SAHİBİ KOOPERATİFİ SUÇLADI

ANLAŞMAK için site sakinlerinin verdiği ücret ile arada fark olduğunu söyleyen bir arsa sahibi ise, "Anlaşmak için istediğimiz ücret 65 milyon artı 13 daire iken ev sahiplerinin teklifi 13 daire artı 22 milyon oldu. Arada fark vardı. Daha önce de müteahhit evleri tamamlamadan tapu almak isteyince arada bir anlaşmazlık oldu. Biz de hukuki girişimleri başlattık. Mahkeme kararını verdi. Daha önce de site sakinlerine mağduriyetin sebebinin bizden kaynaklı değil, kooperatiften kaynaklı olduğunu ilettik. Biz evleri tahliye ettireceğimizi söylememize rağmen vatandaşları evlerde oturtmayı sürdürdüler. Konunun sebebi biz değiliz" diyerek kendisini savundu.