O ‘tetikçi’ tutuklandı

İzmir'de de 12 yıl önce eşini öldüren Yetkin Paşalı'nın, 6 Aralık'ta kızını öldürtmek için gönderdiği ileri sürülen maskeli tetikçi Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Kocası tarafından hayatı elinden alınan Ayşe Paşalı'nın yaşadıkları ve sembol haline gelmiş fotoğrafı hafızalarda tazeliğini korurken, hem Ayşe Paşalı'nın öldüğü gün hem de kızının doğum günü olan 6 Aralık'ta her hafta gittiği doktora gelen kimliği belirsiz tetikçi güvenlik kameları tarafından tespit edilmişti.

İzmir polisi, Paşalı'nın kızı B.B'nin "Babam kiralık katil tutup beni öldürtmek istiyor" iddiası sonrası yaptığı operasyonla tetikçi olduğu iddia edilen şüpheli A.L. isimli kişiyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete getirilen ve Paşalı'nın kızı tarafından tetikçi olabileceği ileri sürülen A.L. susma hakkını kullanırken, genç kızın şüpheliyi hiç tanımadığı ve daha önce görmediği belirtildi. Cezaevinde bir dönem yattığı belirlenen ve tetikçi olduğu iddia edilen A.L. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZI DOKTORUNA SORMUŞ

Olayın üzerinden 12 yıl geçmişken, halen cezaevinde yatan Ayşe Paşalı'nın boşandığı eşi Yetkin Paşalı hakkındaki korkunç iddiayı gündeme ilk kez Yeni Asır taşımıştı. Ayşe Paşalı'nın kızının gittiği psikiyatriste şüpheli biri gelip, B.B'yi sormuş, ayrıca kızın 20 dakika geciktiğini söylemişti. B.B ise o gün ani gelişen bir işi için Ankara'daydı ve online olarak doktoruyla görüşmüştü. Doktorundan öğrendiği bu şüpheli durum üzerine genç kadın polise başvurmuş ve güvenlik kamerasına takılan maskeli şüpheliyi hiç tanımadığını ileri sürmüştü.

SÜREKLİ TAKİP ETMİŞ

YETKİN Paşalı için, 12 yıl sonra eşini öldürdüğü gün, kızı B.B'yi öldürmesi için kızının doktoruna kiralık katil gönderdiği iddia edildi. Polis kameralara yakalanan kişinin kiralık katil olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. B.B.'nin avukatları vasıtasıyla yaptığı başvuru ardından polis kamera kayıtlarından tespit ettiği ve tetikçi olduğu ileri sürülen kişinin izini sürmeye başladı. Gözaltına alınan zanlının toplu ulaşım kartı bilgileri geldiğinde tüm gerçekler ortaya çıktı. Buna göre L.A'nın sürekli olarak Alsancak semtine geldiği ve dönüşte de hep genç kızın doktora geldiği bölgedeki otobüs durağından aynı saatlerde otobüse bindiği tespit edildi.

FATİH ŞENDİL