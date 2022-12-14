Türkiye Ayaz bebek için seferber oldu

İZMİR Tire'de, valilik izniyle SMA Hastası Mehmet Ayaz bebek için başlatılan kampanyanın bitmesine sadece 3 buçuk ay kaldı. 'Elini Bırakmam Mehmet Ayaz' etiketiyle Türkiye genelinde organize olan yardımseverler 15 günde kampanyayı yüzde 54'lerden yüzde 61'lere taşıdı.

TRABZON'DAN DESTEK

Kampanyaya en büyük destek kısa bir süre önce Trabzon Düzköy'den geldi. Düzenlenen yardım gecesinde Ayaz bebek için Horon tepen Düzköylüler, topladıkları yaklaşık 700 bin lirayı valilik hesaplarına aktardı. Tire'de, Fatih Ortaokulu, Okul Aile Birliği üyeleri, yardım kermesinde 9 bin 265 lira gelir elde etti.

Bir dönem Tire'de forma giyen Fenerbahçeli Milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise, takım arkadaşlarına imzalattığı klasik çubuklu Fenerbahçe formalarını yardım amaçlı Tire'ye gönderdi. Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Erikanlı'da forma aldı. Şu ana kadar formadan toplam 63.600 lira gelir elde edildi. 10 bin TL bağış yapan yardımseverlerde imzalı formaların sahibi olacak.

YENİ YILA YENİ UMUT

Tire Ramada By Wyndam Hotel yönetimi 25 Aralık'ta ses sanatçısı Aydan Kahraman'ın sahne alacağı bağış ve dayanışma gecesi düzenledi. Tireli gazeteciler, sosyal medya üzerinden Ayaz bebek için 'meydan okuma' kampanyası başlattı.

Yeni Asır çalışanları da kampanyaya bireysel destek vererek, yeni yıl öncesi topladıkları bağışları Ayaz bebeğin hesabına yatırdı. Kampanyanın hız kazanmasıyla umutlanan Sındıraç ailenin yüzü tekrar güldü. 'Zolgensma gen tedavisi' için 1 milyon 823 bin 759 doların gerekli olduğunu belirten aile, "Sadece Tire'de değil, yurt içi ve dışında da aktif destek verecek gönüllülere ihtiyacımız var. Süremiz hızla daralıyor" dediler. Anne Zeynep Sındıraç ise, "Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. İnşallah başaracağız" dedi.

NADİR UYSAL