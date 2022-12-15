‘7 aydır kızımın ölüm nedeni belirlenemedi’

İzmir'de restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (5) annesi Hasret Mercankaya (33), detaylı otopsi sonucunun Nisan'dan beri çıkmamasına tepki gösterdi. Meme kanseri olan genç kadın, tedavisi için Belçika'ya dönmek zorunda olduğunu söyledi.

Belçika'dan tatil için Aydın Didim'deki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37), eşi Hasret (33), çocukları Ece Melisa ve Ege (4), 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'deki restoranda yemek yedi. Ardından Didim'e dönen anne ve çocukları hastalandı.

TEŞHİS KOYAMADILAR

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, Ege ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege ise hayati tehlikeyi atlattı ve 13 Haziran'da taburcu edildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Ancak geçen süreye rağmen sonuçların çıkmadığı bildirildi.

'PESINI BIRAKMAYACAGIM'

MEME kanseri tedavisi için Belçika'ya dönmesi gerektiğini belirten anne Mercankaya, "Nisan'dan beri rapor bekliyoruz. Çocuğumun ölümüne neyin sebep olduğunu hala belirleyemediler. Kendi tedavimin de yurtdışında sürmesi gerekiyor. Ama oradan da olsa adli sürecin takipçisi olacağım" dedi.

OĞLU Ege'nin sağlığına kavuştuğunu da anlatan genç kadın, "Oğluma ablasının öldüğünü söyledik. Psikolojisi çok bozuldu. Ablasının öldüğünü kabullenemiyor. Sürekli 'ablamla oyun oynayacağım' diyor. Mezarına şeker götürüyor. İçimiz parçalanıyor" diye konuştu.