CHP İzmir’de gündem yeni il başkanı

BÜYÜKŞEHİR Başkanı Tunç Soyer'in CHP il yönetimiyle 'yeni il başkanı' için gerçekleştirdiği buluşmada verdiği mesajlar, parti kamuoyunda "Yeni il başkanı atamayla gelecek, yönetimde revizyon olacak" şeklinde yorumlandı. Partide kulisler de hareketlendi.

BAŞKANLIKTA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

TUNÇ Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte PM Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya konsensüs için istişareyi sürdürüyor. Atama formülünde Büyükşehir Meclis Üyesi Sinan An isminin bir adım öne çıktığı iddia edildi. Yüksek sesle konuşulan diğer isimler Aytekin Tunus ve Şenol Aslanoğlu... Bu iki isim içinde süreci yürüten aktörlerin değerlendirmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Atama formülünde Altan İnanç, Erdal Karademir, Umut Tekin, Olgun Atila, Suat İstanbul ve Mehmet Ali Çalkaya isimleri de masada.