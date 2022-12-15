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Haberler İzmir Fahri trafik müfettişinin delilsiz cezası iptal edildi

Fahri trafik müfettişinin delilsiz cezası iptal edildi

15.12.2022

Fahri trafik müfettişinin delilsiz cezası iptal edildi

İzmir Karşıyaka'da fahri trafik müfettişinin, 'sürücünün emniyet şeridini ihlal ettiği' iddiasıyla kestiği ceza, Sulh Ceza Hakimliği'nce, kural ihlali yapıldığına dair dosyada delil bulunmaması gerekçesiyle iptal edildi. Avukat Ali Onar, Mavişehir Çevre Yolu Bağlantısı'nda emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine kesilen 1823 liralık cezanın iptali için Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Ali Onar dilekçesinde, cezanın kesildiği yolda emniyet şeridi olmadığını, tebliğ edilen tutanakta da delil sunulmadığını savundu. İzmir Fahri Trafik Denetleme Büro Amirliği ise cezanın yasaya uygun olduğunu belirtti. Ancak 1. Sulh Ceza Hakimliği, cezaya sebep gösterilen kusura dair delil gösterilmediği gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

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