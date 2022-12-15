“İzmir vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme girmeli”

İZMİR İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) yıllık genel değerlendirme toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapıldı. 54 kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı toplantıda, 1 amaç çerçevesinde 27 hedef ve 227 eylemden oluşan İRAP kapsamında, 100 adet eylemin tamamlandığı, 113 eylemin devam ettiği ve 14 eyleme henüz başlanmadığı belirtildi. Vali Köşger, "Burada aldığımız kararları uygulama planına koyduğumuzda aslında şehrimizin daha hazır hale gelmesi temin edilecek. Bir an önce kentsel dönüşümü yapmamız lazım. İzmir'in yapı stoku özellikle deprem konusunda çok sıkıntılı" diye konuştu.

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