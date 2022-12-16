Büyükşehir’de sert tartışma: Zekamın zekatı sana yeter

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis oturumuna İZBETON ve 'zeka' tartışmaları damga vurdu. Grand Plaza ile ilgili sermaye artışı görüşmelerinde CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, "Ülkemizin ekonomik koşulları belli. Burada şirketlerin devam etmesi için sermaye artışı yapmamız lazım. Grand Plaza arka mahallelerde ekmek hizmeti yapıyor" şeklinde konuştu.

BOZTEPE: KENDİNİ BİLMEZ BİRİ

CHP'Lİ Sözüpek'in ardından söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Aklım almıyor yapılan açıklamaları. Başka bahaneler söyleyin de bizde inanalım bari" dedi. Yeniden söz alan Sözüpek ise, "Hüsnü Bey aklım ermedi diyor. Zaten onun aklı ve zekası benim konuştuklarımı algılayamaz" cevabını verince meclis gerildi.

Kendisine yönelik sözlere sert bir tepki veren Boztepe, "Bugün meclisin bu kadar uzaması gerekmiyordu ama işte böyle kendini bilmez biri çıkar bir şey söylerse sonuç böyle olur. Zekamın zekatı bir kere onun hayatı boyunca yeter. Grand Plaza'nın birçok yerinde de oturdum, o fiyatlar ile zarar etmemesi gerektiğini belirttim. Sermaye artışına bakarsanız, bunlar ilerde daha fazla yükselecektir" ifadelerini kullandı.