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Haberler İzmir Düz yolda şarampole böyle uçtu! Çeşme Otoyolu'ndaki kaza araç kamerasında

Düz yolda şarampole böyle uçtu! Çeşme Otoyolu'ndaki kaza araç kamerasında

Çeşme Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Umut K. (27) yaralandı. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Devrilen otomobil ise vinçle şarampolden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

16.12.2022, 13:52

Düz yolda şarampole böyle uçtu! Çeşme Otoyolu’ndaki kaza araç kamerasında

İzmir'deki ilginç kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Çeşme yönüne giden Umut K.'nin kontrolünü yitirdiği 35 ADS 457 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride geçip şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Umut K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Devrilen otomobil ise vinçle şarampolden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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