Paralimpik Büşra’nın hayatı belgesel oldu

TÜRKİYE'Yİ 2016 ve 2020'deki olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın paralimpik tenisçi İzmirli Büşra Ün'ün hayatı, Bornova Belediyesi'nin yapım desteğiyle 'Duvar' adlı belgesele dönüştü. Başarılı sporcunun yaşam mücadelesini anlattığı filmin ilk gösterimi, '2. Bornova Kısa Film Günleri' açılışında yapılacak. Bugün 19.00'da Uğur Mumcu Sanat Merkezi'ndeki gösterimin ardından Ün ve film ekibi katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek. Bornova Belediyesi Film Ofisi'nce düzenlenen Film Günleri 16-17-18 Aralık'ta yapılacak. Söyleşi, atölye çalışması ve afiş sergisinin yer alacağı etkinliklerde 23 ülkeden 63 film sinema severlerle buluşacak. Açılış, Evrim İnci'nin yönettiği, Büşra Ün'ün hayatını konu alan 'Duvar' belgeseliyle yapılacak.

YENİ YETENEKLERE FIRSAT

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Film Ofisimizle geleceğin yeteneklerine fırsatlar sunuyoruz. 'Duvar' filmi de bu yıl bizden destek alan projeler arasında. Tüm Bornovalıları başarılı sporcumuz Büşra Ün'ün yaşadığı zorlukları ve mücadelesini anlatan belgeseli izlemeye davet ediyoruz" dedi.