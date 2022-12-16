Tüm engelleri aşan siyasetçi

İzmir'de AK Parti çatısı altında uzun yıllar siyaset hayatının içinde olan doğuştan bedensel engelli 40 yaşındaki Ahmet Uğur Baran, hem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi hem de İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin tek engelli meclis üyesi. Tekerlekli sandalyesiyle her alanda engellileri temsil ederek büyük takdir toplayan AK Partili Ahmet Uğur Baran, İzmir'de kent nüfusunun yüzde 7'sinin engelli olduğunu bu kesimin haklarını savunmak için ömrünün sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

Genç yaşına rağmen başarı öyküsüyle dikkat çeken Baran, milletvekili adaylığından belediye başkan adaylığına kadar birçok girişimde bulundu. Süper Lig'e yükselme serüveninde Altay'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Belediye meclis üyeliği görevinde en önemli çıkış noktasının siyasetten daha üstün gelecek şekilde engelli haklarının savunulması ve geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler için hayata geçirdiği birçok çalışmanın da teklif ve proje sahibi olarak dikkat çekiyor.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

2012 ve 2018 yılları arasında AK Parti İzmir Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı yürüten Baran, bu dönemde yaptığı ulusal düzeyde projelerle çok sayıda ödül ve teşekkür belgesi aldı. 2013 yılındaki "İletişimde engelleri kaldırıyoruz" projesiyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na, Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'ndan teşekkür belgesi de kazandırdı.

ENGELLİLERİ HER YERDE KORUYOR

Bu faaliyetlerin başında Büyükşehir tarafından engelliler için 13 ilçe belediyesine engelli hizmet aracı hibe edilmesi, otobüs durakları, otobüsler ve yaya geçitlerinde görme engelliler için sesli sinyalizasyona geçiş, engelli sporcular için asansörlü otobüs alımı, engelsiz plajların oluşturulması ve kentin engelli haritasının çıkarılması gibi önemli çalışmalar geliyor. İzmir'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi Karşıyaka Belediye Başkan aday adayı olan 2 çocuk babası Baran, ilçeden meclis üyesi seçildi. Baran aynı zamanda, AK Parti kurulduktan sonra Karşıyaka'dan seçilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giden ilk isim oldu. Baran, hem Karşıyaka hem de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, engellilerin sorunlarını anlattığını söyledi.

"ARKA SOKAKLARA İLGİSİZLER"

İzmir'de 280 bin engelli bulunduğunu ve kendisinin de meclislerde bu vatandaşları temsil ettiğini kaydeden Baran, "İzmir'de engelli vatandaşlarımız ana arterlerde belirli oranda hizmete erişebilse de arka mahallelerde ve çeperlerdeyse durum vahim. Bu bölgelerde yaşayan engelliler için en küçük bir kaldırım düzenlemesi bile lüks denecek kadar uzak. Dolayısıyla en acı tablo, İzmir'in arka mahallelerinde yaşayan bir engelli olmak. Bizim gayemiz, sadece Bostanlı'da, Gül Sokak'ta değil, İzmir'in her yerinde engelsiz bir yaşamı hayata geçirebilmektir" dedi. Belediye başkanlarına seslenen Baran, "Belediye başkanlarının bu konuda hizmet ederken eli açık davranması gerekiyor. Ben bu şekilde hareket edeceklerine inanıyorum. İzmir'de engellilerin hayatını zorlaştıran bazı sorunlar var. Var olan sorunların küçük dokunuşlar ile çözülebileceğini biliyorum. İzmir coğrafi açıdan engellilerin yaşaması için rahat bir kent. Geçmişte yapılan çalışmaların üzerine, yeni çalışmalar koymak lazım" diye konuştu.

TOLGA TEKİN