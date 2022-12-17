İzmir’de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

1 SAATTE İKNA OLDU

Polis ekipleri, balkona da çıkan M.K. ile müzakere çalışması yaparken, 1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti. Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı.