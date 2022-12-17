  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

İzmir'de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı eşini bıçakla rehin aldı. Gözü dönmüş koca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı 1 saatlik müzakere çalışmasının ardından güçlükle ikna edilebildi.

İHA

17.12.2022, 10:37

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 saat sonra ikna olan adam, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir’de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

Olay, saat 07.30 sıralarında, İnönü Mahallesi 803 sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı K.K. ile tartışan M.K., eşini bıçakla rehin aldı.

İzmir’de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

6 aylık bebeklerinin de bulunduğu öğrenilen çiftin tartışmasını duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşini bıçakla rehin alan M.K.'yi ikna çalışmaları başlatıldı.

İzmir’de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

1 SAATTE İKNA OLDU
Polis ekipleri, balkona da çıkan M.K. ile müzakere çalışması yaparken, 1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti. Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı.

İzmir’de korku filmini aratmayan anlar! Eşini ve 6 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı!

Korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA