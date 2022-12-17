Otizmli Tuna başarıya yüzüyor

Otizmli Tuna'nın 3,5 yaşında kolluksuz havuza atlayıp yüzme denemesi yapmaya çalışması, babası İlkay Tunca (53) ve annesi Gülnur Tunca'nın dikkatini çekti. Su sevgisini uzun bir süre rehabilitasyon ve sosyalleşme amacıyla kullanan Tuna, antrenörü Mert Onaran ile çalışmaya başladıktan hemen sonra 12 yaşında lisanslı özel yüzücü oldu.



ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

İngilizce öğretmeni Gülnur Tunca, oğlunun gölge antrenörü olduğunu, 10 yıl önce mesleğini bırakıp tüm zamanını oğluyla geçirmeye başladığını söyledi. Bir an olsun yalnız bırakmayan Gülnur Tunca (51) "Zırhımı giyerek bir proje yöneticisi gibi bu işe soyundum. Ekip arkadaşlarımı belirledim. Bu dışarıdaki Gülnur kimliğim. Tabii ki evde bir anneyim. Ben Tuna'ya, o da bana yaşam koçluğu yapıyor. Bunun için ona minnettarım. Oğlum uluslararası yarışlarda başvurusu kabul gören büyük yarışlarda ultra maratonlarda yüzebilecek seviyeye geldi" dedi.





FARKIDALIK YARATIYOR

Tuna'nın haziran ayında katılacağı yarış için hazırlandığını dile getiren anne Tunca, "23 Haziran'da dünyanın en eski maratonlarından biri olan Capri Adası-Napoli arasında, antrenörü Mert Onaran ile birlikte 36 kilometre yüzecek. Heyecanlıyız, daha sonraki yıl için Manş Denizi hedefimiz var, yazışmaları başlattık. Hazirandaki maraton prestijli bir yarış ve Tuna'nın bu yarışlarda bulunması ayrı bir gurur kaynağı. Otizmlileri temsil ediyor olması, farkındalık yaratıyor olması bizim için çok güzel" diye konuştu.

FARKIDALIK YARATIYOR

Tuna'nın haziran ayında katılacağı yarış için hazırlandığını dile getiren anne Tunca, "23 Haziran'da dünyanın en eski maratonlarından biri olan Capri Adası-Napoli arasında, antrenörü Mert Onaran ile birlikte 36 kilometre yüzecek. Heyecanlıyız, daha sonraki yıl için Manş Denizi hedefimiz var, yazışmaları başlattık. Hazirandaki maraton prestijli bir yarış ve Tuna'nın bu yarışlarda bulunması ayrı bir gurur kaynağı. Otizmlileri temsil ediyor olması, farkındalık yaratıyor olması bizim için çok güzel" diye konuştu.