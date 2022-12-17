Soyer’i yine protesto ettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firmasında evde sağlık ve bakım hizmeti verirken 7 ay önce işten atılan 31 işçi, geçtiğimiz haftaki Travel Turkey Fuarı'nın açılışında olduğu gibi dün Çeşme'de düzenlenen temel atma töreninde Başkan Tunç Soyer'i pretesto etti.



ALANDA GERGİNLİK YAŞANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme'de '3. Etap İçmesuyu İletim Hattı Temel Atma Töreni'nin açılış konuşmasını yaptığı sırada 'Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz' yazılı pankart açan işçiler, çeşitli sloganlar atarak sesleri duyurmaya çalıştı. Soyer'e 'Sözünü tut, işimizi geri ver' diyen eylemciler ile tören alandaki bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı. Aylardır işsiz olduklarını ve daha önce kendilerine verilen iş sözünün tutulmadığını söyleyen işçiler, eyleme engel olmaya çalışan partili ve görevlilere de tepki gösterdi. Çeşitli sloganlar atan işçiler, daha sonra olaysız olarak dağıldı. Eylem yaparken bazı partililer tarafından tehdit edildiklerini de vurgulayan işçiler, daha önce de seslerini duyurmak için Büyükşehir Belediyesi binası önünde, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Gaziemir Fuarı'ndaki bir etkinlikte Soyer'i protesto etmişti.



■ METİN BURMALI

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