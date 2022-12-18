Büyükşehir Meclisi’nde ‘saygısız’ kavgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı son meclis toplantısında tansiyon yükseldi. İzmir'de yağmursuyu hasadının yaygınlaşması ve bu kültürün gelişmesi için Büyükşehir tarafından yürütülecek "Yağmursuyu Hasadı Projesi" kapsamında vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere depo ve ekipman hibe/tahsis edilmesini düzenleyen ve önerge ekinde yer alan "Yağmursuyu Hasadı Projesi" ile Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ekipman desteği/ tahsisi ve rehberlik başta olmak üzere ortaklaşa bir şekilde projeyi yürütebilme ile ilgili önergeye ilişkin yapılan konuşmalar esnasında komisyon toplantıları noktasında gerginlik çıkarken gerginlik ve arbede yaşandı.

'SONRASINA BAKMIYORLAR'

Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, protokoller konusunda birtakım eleştirilerde bulunurken komisyon toplantılarına da değindi ve "Bu konu hassas ve önemli bir konu. Bizim itiraz ettiğimiz konu başka. Bu da yönetme ve yapılma şekli. Anlayamadığımız bir şekilde Büyükşehir, sadece protokol imzalamak için imzalıyor. Kaynağı aktarıp sonrasına bakmıyor. Biz yapmayalım dedik ama önergeyi geçirdiniz. Çok kıymetli iki alanda bir odaya büfeler verdiniz. Sonra da protokol yaptık deyip çıktınız. Demek ki protokol yapakla protokol olmuyor. Bu protokoller Çarşamba meclisine gelip Perşembe görülüp sonra da Cuma günü önümüze getirilip arada komisyonu toplayıp 10 dakikalık bir toplantıyla hizmete bedel koyduk demekle olmaz" dedi.

'BU PROTOKOL BİLE DEĞİL'

AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan da kabul ettiklerinin bir protokol değil de bir metin olduğuna dikkat çekerek, "Su deposunun dışındaki hiç bir şeyi önemsemiyoruz. İlgili yönetmelik uyarınca atıfta bulunuyoruz. Buradakilerin hiç birinin esas almıyoruz. Biz bu metni geçirmiyoruz. Geçirdiğimiz konu şu; sayılan hiçbir maddeyi kabul etmiş olmuyoruz. Kabul ettiğimiz tek konu yağmur hasadında plastik su deposunu siteye verdiğinizde site bunu kullanacak, mülkü bize ait olacak. Karşılığında da belediyeye para ödeyecek. Tamamı budur, aldığımız karar budur" diye konuştu.

CHP'Lİ AYDIN ARAYA GİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın ise, Büyükşehir'in önüne gelen dernekle protokol yapmadığını söyleyerek, "Tunç Başkan'ın iklim değişikliği ile ilgili çabasını PR yapmak olarak nitelendirmek büyük haksızlık olabilir" ifadelerini kullandı. Hızal'ın sözlerine yanıt vermek için söz alan CHP'li meclis üyesi Şerif Sürücü ise, "Büyükşehir'de hiçbir zaman merdivenaltı komisyon toplantısı yapılmaz. MHP'li arkadaş çıkıp 'Komisyonlardaki şeylerden bizim haberimiz yok' dedi. Cumhur İttifakı'ndan komisyonlarda arkadaşlar var. Eğer bilgi alamıyorlarsa MHP bu kentte daha fazla çalışıp daha fazla meclis üyesi çıkaracak. Komisyonlara kendileri girecek" dedi.

TANSİYON BİRDEN YÜKSELDİ

Bu sırada Hızal araya girerek Sürücü'nün saygısızlık yaptığını ifade ederek Özuslu'nun müdahale etmesi gerektiğini söyledi. CHP'li Sözüpek'in "Adam söz aldı sen ayakta durup konuşuyorsun" demesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Hızal, "Söz aldım konuşuyorum" derken tartışma büyüdü. Meclis üyeleri birbirlerine 'saygısız' diye bağırırken Hızal ve Sözüpek birbirinin üzerine yürüdü. Oturuma verilen aranın ardından grup başkanvekilleri İzmir halkından özür dilerken, konu oyçokluğuya kabul edildi.