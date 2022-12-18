AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli il ve ilçelerin ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte yapılan eş zamanlı ziyaret programına Dikili, Bergama ve Kınık'ta katıldı. Dikili'de yeni marina için ihaleye çıkıldığını ve projesinin yapıldığını söyleyen Sürekli, "TOKİ projemiz CHP'li Dikili Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılsa da bizim halkın ihtiyaçları için aşamayacağımız engel yok" dedi. Sürekli, Bergama'da da üye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ile yönetimini ziyaret ederek işletmelerde inceleme yapan Başkan Sürekli, "Bergama, kuzeyin yıldızı olmaya aday. Ne söz verdiysek ne konuştuysak realize oldu. Millet Bahçesi tüm engellemelere rağmen yapacağız. Zeytinpark tamamlandı. TOKİ evleri yükseliyor. 1. etap bitti, 2. etap başlıyor. Devlet Hastanemizi, bölge hastanesi düzeyinde geliştirdik" diye konuştu.

'BİRİLERİ TARİHİ YOK EDİYOR'

Kınık'ta da ziyaretler yapan Sürekli, ilçenin 'AK Parti Belediyeciliği' ile adından söz ettirdiğini belirtti. Yerel idaresi kendilerinde olan ilçelerde büyük işler başarıldığının altını çizen Sürekli, "CHP'li idarenin aksine yıkmıyor, yapıyoruz. Bergama'da Türkiye'nin Venedik'i olacak Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Çalışması'nı hızla yürütürken, birileri Urla'da tarihi yok ediyor. Birileri kooperatifçilik uygulamalarının şaibeleriyle tartışılırken; biz barajlar, göletler, limanlar inşa ediyoruz" dedi.