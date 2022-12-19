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Haberler İzmir Beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

Beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Viyadükten uçan beton mikseri yere çakıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

İHA

19.12.2022, 19:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 19:42

Beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi yan yolundan İzmir Çevre Yolu'na bağlantı noktasını geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Taşyuran (35) idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri bağlantı yolunda seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikteki viyadükten aşağı uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alınırken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Eyüp Taşyuran'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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