Seyir halindeyken alevlere teslim oldu! Felaketten son anda dönüldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Mansuroğlu Mahallesi 263 Sokak'ta ilerleyen 35 BES 683 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili park ederek çevredekilerin de desteğiyle motor bölümünde başlayan yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen ve otomobili saran yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olay yerinde park halindeki 2 otomobilde de hasar oluştu.