Beyzbol sopalı taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istendi

İzmir'in Konak ilçesinde 2 Haziran günü Gülsema Kalaycı (22) ile erkek arkadaşı O.İ. ile (31) 'kısa mesafe' nedeniyle tartışıp, beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksi şoförü Önder T. (42) ile ilgili iddianame hazırlandı. Taksi şoförü Önder T. hakkında 'silahla kasten yaralama', 'tehdit', 'kadına karşı silahla kasten yaralama' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

'FOTOĞRAFINI ÇEKTİM'

Olayı anlatan Gülsema Kalaycı, bankada acil bir işi olduğunu söyleyerek, "Tartışma yaşanmaması için çok çaba sarf ettik ama olmadı. Taksiden indikten sonra cep telefonumu çıkardım ve fotoğraf çekmek istedim. 'Siz kimin plakasını çekiyorsunuz?' diyerek bana doğru koşmaya başladı. Bu sırada erkek arkadaşım, tutarak onu etkisiz hale getirdi. İnsanlar etrafımıza toplandı. Taksici bu sırada aracına gitti ve bir beyzbol sopası alıp, tekrar bana doğru koşmaya başladı. Bu sırada küfrediyordu. Şok oldum, çok korktum. Umarım verilecek karar, bu tarz kavgalar için de caydırıcı nitelikte olur" dedi.