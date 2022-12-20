Hierapolis’teki yapı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Hierapolis Antik Kenti'nin önemli yapıtlarından Hamam Bazilikası'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. İskelelerle tutturulan ve etrafı örgülerle çevrilen binlerce yıllık hamamın son halini değerlendiren turizmciler, antik kentte 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığını söyledi. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Hamam Bazilika yapısının acilen restorasyonunun yapılması gerektiğini belirtti.

SEBAHATTİN ALP