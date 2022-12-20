  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hierapolis’teki yapı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Hierapolis’teki yapı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

20.12.2022

Hierapolis’teki yapı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Hierapolis Antik Kenti'nin önemli yapıtlarından Hamam Bazilikası'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. İskelelerle tutturulan ve etrafı örgülerle çevrilen binlerce yıllık hamamın son halini değerlendiren turizmciler, antik kentte 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığını söyledi. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Hamam Bazilika yapısının acilen restorasyonunun yapılması gerektiğini belirtti.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA