İzmir Mekan Rehberi yayında

İZMİRLİ reklamcı ve girişimci Görkem Bozkır'ın 2017 yılında hayata geçirdiği İzmir Mekan Rehberi projesi restoranlar ve eğlence mekanları için vazgeçilmez bir platform olmayı başardı. Benim Adım İzmir A.Ş. tarafından 3 milyon TL toplam yatırım yapılan İzmir Mekan Rehberi sahip olduğu etkileşim gücü ile İzmirlilerin ve İzmir'e dışarıdan gelenlerin lezzete ve eğlenceye kolayca ulaşmasına rehberlik ediyor.

WEBSİTESİ, Mobil uygulaması, Instagram ve Tiktok hesapları ile aylık 6 milyon tekil kullanıcıya ulaşan İzmir Mekan Rehberi sahip olduğu 8 kişilik ekibi, yazılım ve online etkileşim hizmetleri ile işletmeler için uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunuyor. İzmir Mekan Rehberi, restoranların, gece kulüplerinin, eğlence mekanlarının ve butik otellerin müşterileriyle zahmetsizce buluşmasını ve etkileşime geçmesini sağlıyor.

Üye olan mekanlar menü, bütçe, video, fotoğraf galerisi ve etkinlikleri gibi birçok detayı kullanıcıları ile paylaşabiliyor. İzmir Mekan Rehberi'nde her işletmenin kendine ait bir profil sayfası bulunuyor. Bu profil sayfalarında adres bilgisinden müşteri yorumlarına, konumundan menüsündeki fiyatlara, rezervasyon imkanından diğer kullanıcıların mekan için verdiği puanlara kadar geniş bilgiler yer alıyor.

DİJİTAL PLATFORM

AYLIK tekil 6 milyon kişiye ulaşan ve 500'den fazla mekanın üye olduğu İzmir Mekan Rehberi'nin kurucusu Görkem Bozkır; "Yapmış olduğumuz bu yatırımla İzmir'in yeme - içme konusunda lokal dijital platformu olmayı hedefledik. Çok kısa sürede de milyonlarca kullanıcıya ulaşarak hem dışarıda yeme kültürü olan insanları, hem de onları hedefleyen mekanları tek bir platformda bir araya getirdik" dedi.