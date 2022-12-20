Yüzde 92 engeli, yüzde 1500 pozitif enerjiyle aştı

İzmir'de yaşayan Hüseyin (53) ve Şerife Ekinci'nin (48) ikizlerinden 30 haftalık doğan kızları Münevver Büşra Ekinci, doğumda oksijensiz kaldığı için SP hastası olarak dünyaya geldi. İkizi Ahmet sağlıklı olarak hayatına devam ederken, Büşra, 1 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Azmini hiç yitirmeyen, ortaokul ve liseyi evde eğitim alarak tamamlayan Büşra, üniversite sınavına girerek örgün eğitimi kazanacak puanı tutturdu ancak tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelmenin zorluklarını düşünerek tercih yapmadı. Açık öğretim okumaya karar veren Büşra, hem Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf hem de Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Bir yandan da yazmayı sürdüren Büşra, "Kalpten Nağmeler" adlı şiir kitabını çıkardı.

'AZMİ BİZİ DE ETKİLEDİ'

Kızını büyütürken çok zorluk yaşadıklarını kaydeden Şerife Ekinci, "30 haftalıkken normal doğum başlamıştı daha sonra ikizlerim sezaryenle alındı. Büşra'nın beyni oksijensiz kaldığı için Serebral Palsi hastası olarak dünyaya geldi. Oğlumun hiçbir sorunu yok. Hayatta çok zorluklarla karşılaştık, hep mücadele ettik. Kızımın azmi, onun çalışkanlığı, hayata bağlılığı bizi de etkiledi. Büşra'yı sosyal hayata adapte etmek için öğretmenleri de çok çaba sarf etti. Engelli olmak zor değil, yeter ki engellenmişlik olmasın. Engelli bireylerin sokağa çıkıp sosyalleşmesinin önünde engeller var" dedi.

'MUTLULUĞU EN GÜZEL HEDİYE'

Stajını tamamlayan kızının Sosyal Hizmetler Bölümü'nden bu yıl mezun olacağını anlatan Şerife Ekinci, kendi isteğiyle ikinci üniversite okuduğunu belirterek "Kızım 14 yaşından beri şiir yazıyor. En büyük hayali şiir kitabı çıkarmaktı. Bu yıl son sınıfta bir proje yazdı. Engellilerin sosyal hayata adapte olması adına çalışmaları devam ediyor. Onun azmi bizi bugünlere getirdi. Emeğinin karşılığını görmek, onun hayallerini gerçekleştirdiğini görmek bir anne için en güzel hediye" dedi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

MÜNEVVER Büşra Ekinci de hislerini dile getirerek, "Çok mutluyum. Şiir kitabı hayalimi gerçekleştirdim. Bana destek olanlara teşekkür ederim. Şarkı sözleri yazıyorum, şiir yazıyorum. Devamı gelecek. Herkese örnek olmak istiyorum. Engellilerin sosyal hayata katılıp fiziki şartlarının düzenlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Edebiyat Öğretmeni İlknur Gökgöz'ün Büşra üzerindeki emeği ise çok büyük.

TEK PARMAKLA YAZDI

BÜŞRA ile tanıştıktan sonra onu hiç bırakmayan ve okuma, yazma, şiir kitabı çıkarma gibi tüm konularda eve gelerek yardımcı olan İlknur Öğretmen, "Büşra'yla lise 1. sınıfta tanıştık. İlk dersimi işlemek üzere evlerine gittiğim gün gördüklerim, yaşadıklarım beni çok etkiledi. Bu daha fazla destek olmaya karar verdim. Öğretmenler gününde yazıp verdiği şiir ile birlikte tüm şiirlerini bilgisayarda topladık. Bilgisayar kullanmayı geliştirmek anlamında klavyenin başına geçti, tek parmağıyla klavyelerdeki harflere basa basa ilk şiirlerini bilgisayardan yazmaya başladı" dedi.

TOLGA TEKİN