İzmir barajlarında kriz kapıda! Doluluk oranlarında ciddi düşüş!

Tahtalı Barajı'nın doluluğunun geçen yıla göre azaldığını belirten Ural, "Ancak bu çok kötü bir senaryo değil. Tahtalı Barajı'nda önümüzdeki yağış dönemine kadar yağış almasak bile 365 günlük suyumuz bulunmakta. Maalesef küresel ısınmanın da getirmiş olduğu problemler nedeniyle yağışlarda azalma görülüyor. Korkulacak bir senaryomuz yok ancak yine de vatandaşlarımızı uyarmak durumundayız; suyumuzu gelecek nesillere aktarabilmek adına tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.