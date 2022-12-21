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Haberler İzmir Yunan tarafından ölüme terk edildiler! 59 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunan tarafından ölüme terk edildiler! 59 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 59 düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kurtarılan göçmenler karaya çıkarılıp işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

21.12.2022, 09:19

Yunan tarafından ölüme terk edildiler! 59 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Seferihisar ve Dikili içesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık saat 03.30'da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı tarihte saat 08.44'te ise Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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