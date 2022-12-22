Yamanlar’a ‘kârlı’ rota

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in danışmanı olan ve belediyede etkinliği giderek artan Güven Eken'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZDOĞA A.Ş. şirketi dikkat çekici bir ihaleye imza attı. "Yamanlar Dağı alternatif tematik rotaların belirlenmesi, yaşayan parklar projelerinin pilot uygulaması için teknik ve bilimsel danışmanlık hizmeti alımı" adıyla geçtiğimiz 17 Kasım'da yapılan ihale, İzmir'de 6 ay önce 25 bin lira sermaye ile kurulan AIXTECH Teknoloji LTD. şirketine Kamu İhale Kanunu'nun 21/f maddesi üzerinden pazarlık usulü ile verildi.

25 bin lira sermaye ile kurulan şirketin aldığı ihalenin bedeli ise, KDV hariç 600 bin lira oldu. Rotanın oluşturulması için ihalede belirlenen süre ise 120 gün oldu.

"YOL TECRÜBELİ" ÇIKTI

AIXTECH isimli firmanın kurucusu Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya, bu şekilde tematik yol oluşturma konusunda tecrübeli çıktı. Özkaya; İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi turizmine katkı için geliştirilen "Efeler Yolu Projesi"nin oluşturulmasında başrol oynayan isimlerden biriydi. Söz konusu Efeler Yolu projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve o dönem Güven Eken'in genel müdürlüğünü yürüttüğü İzmir Vakfı da yer almıştı.

'BİLDİĞİMİZ ŞEYLER DEĞİL'

Yeni Asır'ın görüştüğü Prof. Dr. Özgür Özkaya, "Biz daha önceki Efeler Yolu projesinde Valilik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kuruluşlarla çalıştık. İzmir Vakfı da projenin ortağıydı. Burada da İZDOĞA şirketi, şehir merkezinden doğaya açılan bir koridor oluşturmak istiyor. Biz de o konu da deneyimliyiz. Bunu şirket olarak yaparız dedik. İzmir önemli bir rota kazanacak" dedi.

Şirketin teknoloji geliştirme, labarotuvar çalışmaları gibi çeşitli konular üzerinde çalıştığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Aldıkları bu 600 bin liralık ihalenin adrese teslim olduğu" olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili soruya ise, "Bilmiyorum ki? Nasıl yapılıyor? Bunlar bildiğimiz işler değil" diye konuştu.