AK Partili Kaya’dan Kemalpaşa’ya Lojistik Merkezi müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 3 Milyon 29 bin 105 m2 büyüklüğündeki Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindeki 133 adet taşınmazın Ticaret Bakanlığına tahsisinin tamamlandığını açıkladı.



Kaya, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında faaliyete geçirilecek Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü'nün bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet veren bir merkez olacağını ifade etti.

KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ, BİNALİ YILDIRIM'IN 35 PROJESİ'NDEN BİRİSİ

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın hem Bakanlık hem de Başbakanlık döneminde bizzat takip ettiği, İzmir için hazırladığı 35 projeden birisi olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü, ihracatta zaman ve maliyet tasarrufu, istihdam artışı ve kent trafiğinde önemli rahatlama sağlayacak.

Türkiye'nin toplam ihracatında önemli payı bulunan Ege Bölgesi ile bu anlamda bölgenin lokomotif kenti olan İzmir'in ithalat ve ihracat potansiyelini geliştirmek üzere yaptıkları çalışmada sona gelindiğini belirten Kaya, "Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı 35 projeden birisi. 3 Milyon 29 bin 105 m2 büyüklüğündeki projenin, 1 Milyon 302 bin 804 m2'si kamulaştırılmış ve altyapısı ihale sürecine uygun şekli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından kamulaştırılan ve tahsisi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne yapılan bu alanın, demiryolu hattı ve ilişkili tesisler dışında kalan kısımları Ticaret Bakanlığımıza devredildi. Burada İzmir'in ihracatı için büyük önem taşıyan TIR Gümrüğü'nü faaliyete geçiriyoruz. İzmir'imizi ihracatta marka kent haline getirecek olan bu proje, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Ege Bölgesi'nin, AK Parti hükümetleri döneminde otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel yatırımları ile karayolu taşımacılığında basamak atladığını belirten Kaya, "İzmir-İstanbul Otoyolu ile İzmir'imiz yatırımcı için cazibesini artırdı. Şimdi bu durumu taçlandırmak istiyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü'nde, özet beyan çerçevesinde eşyaya özgü kontrol türüne göre her türlü gümrük giriş ve çıkış işlemleri, taşıt üstü supalan işlemleri, tescil, muayene, laboratuar, serbest dolaşıma giriş, transit işlemleri yapılabilecek. Burada başta projenin mimarı olan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü, Başbakanımızın sayısız eserlerinden birisi olarak vücut bulacak. Bölgedeki altyapıyı tamamlayan, İzmir için çok önemli olan bu projeye büyük hassasiyet göstererek emek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu sürecin her safhasında konuyu sahiplenen, planlama çalışmaları için de bizzat talimatı vererek takibatını yapan, şehrimizin bu projesine büyük destek veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a teşekkür ediyoruz. Bu proje, hayata geçirildiğinde Türkiye'ye örnek olacak. Burası, ihracata, ekonomiye, istihdama katkısıyla İzmir'e büyük katkı koyacak" sözlerini sarf etti.